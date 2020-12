Agnieszka Włodarczyk mężatką? Wiemy jaka jest prawda

Agnieszka Włodarczyk, choć przez jakiś czas było o niej raczej cicho, od kilku miesięcy skutecznie podsyca zainteresowanie wokół swojej osoby. Czym jest to spowodowane? Ano oczywiście życiem prywatnym. Aktorka całkiem niedawno zdecydowała się ujawnić, kto jest jej partnerem. To właśnie wywołało na nowo falę zainteresowania.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś spotykają się od zaledwie kilku miesięcy, ale wygląda na to, że świata poza sobą nie widzą. A żeby mieć na siebie jeszcze lepszy widok, para postanowiła uciec w rajskie tropiki. Aktualnie zakochani wypoczywają na indonezyjskiej wyspie Gili, skąd relacjonują rozwój swoich uczuć w sieci i sami nie wiedzą, kiedy wrócą do kraju.

I choć nowy związek aktorki od początku wzbudzał spore zainteresowanie, teraz Agnieszka Włodarczyk wsadziła kij w mrowisko. Wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym ona i Robert Karaś beztrosko pływają w w błękitnej wodzie. Co jednak zaskoczyło to fakt, że aktorka oznaczyła na tym zdjęciu profil o tajemnicznej nazwie "WedonBali".