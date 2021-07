Agnieszka Włodarczyk o imieniu dla dziecka: "Podobał mi się opis typu osobowości"

"Dziś poruszyłam na storce temat wyboru imienia dla dziecka. Wydawałoby się, że to proste, a jednak nie do końca. My wybraliśmy imię, mieszkając jeszcze na Gili, bo tam po zbadaniu chromosomów w 12 tygodniu poznaliśmy już płeć. Czym się kierowaliśmy? Przede wszystkim nie chcieliśmy, żeby przed oczami stawał nam ktokolwiek, kogo już znamy. Więc nigdy nie poznaliśmy osoby o tym imieniu. Po drugie imię musiało pasować do nazwiska, w tym przypadku zdecydowaliśmy, że nazwisko będzie po Tatusiu (chociaż można wybrać w urzędzie po mamusi)" - napisała serialowa gwiazda.