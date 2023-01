Agnieszka Włodarczyk o Instagramie. "Odobserwowałam wiele kont"

Aktorka poinformowała o tym na swoim profilu: "Odobserwowałam wiele kont nie tylko ze względu na ich lukier, ale ze względu na to, że z większością tych osób niewiele mnie łączy w realu" - tłumaczy Włodarczyk. "Strasznie dużo czasu poświęcałam na oglądanie cudzego życia, kiedy moje jest całkiem satysfakcjonujące" - dodała, przyznając jednocześnie, że - mimo wszystko - nie było to łatwe. Pojawiły się obawy, że niektórzy mogą uznać to za afront, ale i nadzieja, że "nikt normalny nie powinien obrazić się na taką pierdołę".