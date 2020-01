Agnieszka Włodarczyk w naturalnej odsłonie. Wróciła wspomnieniami na Bali

Agnieszka Włodarczyk należy do grona tych znanych i lubianych, którzy chętnie dzielą się ciekawostkami ze swojego życia. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i to właśnie tam relacjonuje nieraz kolejne podejmowane przez siebie wyzwania. Dotyczą nie tylko zawodowych projektów czy akcji, w które się angażuje. To jednak nie wszystko. Aktorka dokumentuje jedną ze swoich pasji, którą oprócz aktorstwa są właśnie podróże. Na profilu nie brakuje zdjęć z najpiękniejszych zakątków świata. Ostatnio podzieliła się rozmarzonym wspomnieniem z wyprawy na Bali.