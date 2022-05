Auto Woźniak-Starak przyciąga uwagę. Nie chodzi tylko o kolor

Agnieszka Woźniak-Starak w kwestiach motoryzacyjnych ma podobny gust do Anny Lewandowskiej i Martyny Wojciechowskiej. Te dwie ostatnie lubią pokazywać się na mieście w terenowych mercedesach klasy G, za które trzeba zapłacić w salonie od 500 tys. zł do miliona. Woźniak-Starak nie jest aż tak rozrzutna, bo jej auto kosztowało "tylko" ok 250 tys. zł. Ale też jest wielką maszyną stworzoną do jazdy po bezdrożach.