Agnieszka Woźniak-Starak o sytuacji politycznej: "Nie chcę być pesymistką [...]"

Nawet podczas showbiznesowych wydarzeń nie da się uciec od polityki. Nadchodzące wybory to, jak się okazuje, temat numer jeden, nawet podczas kinowej premiery. Związana ze stacją TVN Agnieszka Woźniak-Starak, jeszcze do niedawna gospodyni porannego programu, pojawiła się ostatnio na pokazie specjalnym filmu "Teściowie 2". Nie uniknęła pytań o bieżącą politykę i o to, jakie w tym względzie ma przeczucia dotyczące przyszłości.