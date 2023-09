Tak ostro jeszcze nie było. Skiba wskazał, gdzie jest miejsce Kaczyńskiego

Skiba odniósł się do faktu, że Kaczyński będzie kandydował do wyborów parlamentarnych z Kielc zamiast - jak dotychczas - ze stolicy. "Kaczyński ma jedynkę w Kielcach, a powinien mieć jedynkę we Wronkach. I to w zaostrzonym rygorze" - napisał muzyk. Jak wszyscy doskonale wiedzą, we Wronkach znajduje się największy w Polsce zakład karny typu zamkniętego.