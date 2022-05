Agnieszka Woźniak-Starak długo milczała na ten temat. "Może ktoś uniknie mojego błędu"

- 14 grudnia pewna, zresztą bardzo miła, pani wyjechała z ulicy podporządkowanej i wjechała prosto we mnie - rozbijając mi tak mniej więcej połowę samochodu. Samochód trafił do serwisu i stoi tam do dzisiaj. Stoi, bo nie ma części, a ja powoli tracę nadzieję, że kiedykolwiek odzyskam mój samochód w całości - przyznała Agnieszka Woźniak-Starak.