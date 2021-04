Agnieszka Woźniak-Starak skomentowała "Patoreakcję" Maty. Wspomniała szkolne czasy

Minęła zaledwie doba od premiery "Patoreakcji" Maty, a w sieci wprost wrze . Internauci i media gorąco dyskutują na temat nowego, ostrego utworu młodego rapera. Reakcje są, a jakże, podobnie jak w przypadku "Patointeligencji", skrajne. Ale w końcu poniekąd o to chodziło – Mata doskonale wiedział, co się stanie. Ba, sam właśnie o tej medialnej gorączce rapuje.

I tak komentarzy w sieci nie brakuje – od prawa do lewa. Jedni gratulują młodemu Matczakowi odwagi i umiejętności nie tylko obserwacji, ale i ostrego, trafnego komentowania rzeczywistości, drudzy, nie ma do zaoferowania nic poza wulgarnym przekazem. Emocje szczególnie wzbudza wers, w którym zwraca się bezpośrednio do prezesa TVP. "J…ć Telewizję Polską, Jacek Kurski c…j ci w dziąsło".