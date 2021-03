Już raz trafił do "Wiadomości" . Nawet Wojewódzki jest zszokowany

Kuba Wojewódzki zamieścił na Instagramie zdjęcie z raperem Matą. Tym razem to nie zapowiedź udziału muzyka w jego programie, ale wywiadu w "Polityce". Mata wypuścił nowy utwór, w którym uderza m.in. w Jacka Kurskiego i TVP. Nawet Wojewódzki był zszokowany.

Rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Michałem Matczakiem ukazała się w najnowszym, świątecznym wydaniu tygodnika "Polityka". Dziennikarz, który zazwyczaj ogranicza swoje publikacje do szyderczego przeglądu show-biznesu w rubryce Mea Pulpa, tym razem przygotował dla tygodnika wywiad z 21-letnim raperem. O Macie zrobiło się głośno pod koniec 2019 roku za sprawą utworu "Patointeligencja". Absolwent prestiżowego liceum Stefana Batorego w Warszawie, jak na rapera przystało, dosadnie opisał w nim patologię młodzieży z wyższych sfer. Gdy zorientowano się, że Matczak jest synem profesora prawa Marcina Matczaka, publicznie krytykującego zmiany w sądownictwie za rządów PiS, jego utwór trafił nawet do "Wiadomości" TVP. Soczyste wersy z piosenki posłużyły do krytyki nieprzychylnych Ziobrze sędziów, okrzykniętych propagandowo kastą.

Ponad rok od wydania płyty "100 dni na matury", na której znalazła się "Patointeligencja", Mata wydał nowy numer zatytułowany "Patoreakcja". I to właśnie to wydarzenie było pretekstem do rozmowy Wojewódzkiego z raperem. Jak zapewnia gospodarz popularnego talk show, Mata w wywiadzie "mówi TAKIE rzeczy, że postanowiłem pozostać anonimowym...".

Odejścia z TVN

Swój instagramowy wpis, opatrzony zdjęciami z Matczakiem, Kuba Wojewódzki zaczyna od cytatu z "Patointeligencji":

"Mój ziomo z mym ziomem w Amsterdamie... 😵💭💨 Z okazji premiery nowego numeru Patoreakcja (od godziny na YouTube) polecam wywiad z @33mata w jutrzejszym wydaniu @tygodnikpolityka Mówi tam TAKIE rzeczy, że postanowiłem pozostać anonimowym... 😎😇" - czytamy na profilu samozwańczego króla TVN.