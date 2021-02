Agnieszka Woźniak-Starak w mini na mrozie. Lubi prowokować?

Agnieszka Woźniak-Starak od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych dziennikarek w Polsce. Widać, że ma dobry gust i wysmakowany sposób bawi się modą. Nie oszczędza też na ubraniach czy dodatkach od znanych projektantów. Niekiedy jej wybory mogą zaskakiwać, ale rzadko kiedy można uznać, że coś do siebie nie pasuje. Od początku września 2020 r. kiedy gwiazda wróciła do pracy w telewizji i została nową prowadzącą "Dzień dobry TVN" wraz z Ewą Drzyzgą, znów czerpie przyjemność z doboru stylizacji. Każdego dnia jej dyżuru pod studiem czekają na nią fotoreporterzy, złaknieni sensacji. Można powiedzieć, że Agnieszka Woźniak-Starak dostarczyła im pikanterii we wtorkowy poranek, zjawiając się w pracy w kusej mini.