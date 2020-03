Agnieszka Woźniak-Starak wspomina zmarłego męża. Jej słowa wzruszają

W ubiegłym tygodniu po półtorarocznej przerwie Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do pracy w mediach . Dziennikarka obecnie prowadzi audycję zatytułowaną "Life Balance" w Newonce Radio. Jej ostatnim gościem była polska aktorka, Magdalena Boczarska .

– Wierzę w to, że spotkaliśmy się z Piotrem też po to, żeby ten film powstał. Głęboko wierzę, że też po to – powiedziała.