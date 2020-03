Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do mediów. Poprowadziła pierwszą audycję

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do pracy po kilkumiesięcznej przerwie. Dziennikarka jest już po pierwszej audycji w newonce.radio. Przyznała, że bardzo się stresowała.

Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci męża, Piotra Woźniaka-Staraka, zrobiła sobie ponad półroczną przerwę od pracy. Prezenterka telewizyjna przed tragedią prowadziła program "Big Brother", do którego nie wróciła. Jak tłumaczyła po utracie ukochanego, nie wyobrażała sobie już pracy w rozrywce. Teraz możemy podziwiać ją w nowej roli.

Agnieszka Woźniak-Starak o tym, że wraca do dziennikarstwa, poinformowała niedawno na swoim profilu na Instagramie. Przypomnijmy, że dziennikarka przez lata pracowała w radiu. Dopiero później została prezenterką telewizyjną.

- Jutro o 16:00 na żywo w newonce.radio premiera mojej audycja "Life Balance". Trochę się stresuję, bo co tydzień będziemy podejmować ważne, życiowe tematy, co zawsze wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że ci z was, którzy tak samo jak ja szukają odpowiedzi na różne pytania, znajdą w tych rozmowach coś wartościowego - mogliśmy przeczytać na profilu na Instagramie gwiazdy.