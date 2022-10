Agustin Egurrola zdradził, dlaczego Anna Przybylska nie wzięła udziału w "Tańcu z gwiazdami"

Juror programu TVP "You Can Dance – Nowa generacja" wziął udział w premierze filmu dokumentalnego "Ania" opowiadającego o życiu Anny Przybylskiej. Tancerz i choreograf przez lata odpowiadał za oprawę taneczną innego programu tanecznego – "Tańca z gwiazdami" telewizji Polsat. Teraz na Instagramie zdradził, że Przybylska wielokrotnie była zapraszana do programu.