Aktor oskarżany o gwałty na nastolatkach robi doktorat. Uczelnia ma związane ręce

- Przekazałam tę informację do biura prawnego. Wiem, że jest przygotowywane pismo do sądu, bo tylko tak możemy się czegokolwiek w tej sprawie dowiedzieć. Ale z tego, co mi prawnik powiedział, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zrobić nic, ponieważ ten pan nie jest ukarany prawomocnym wyrokiem sądu – mówi Weissbrot–Koziarska.