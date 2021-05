Aktor z "Gry o tron" przeszedł wielką metamorfozę. Szczęka opada

Hafthor Julius Bjornsson do końca życia zostanie zapamiętany większości widzów jako Gregor "Góra" Clegane z "Gry o tron". Mężczyzna o potężnych gabarytach (mierzy 205 cm) wręcz idealnie nadawał się, by zagrać bezwzględnego wojownika na usługach Lannisterów. Bjornsson ostatecznie nie zrobił kariery filmowej jak było to chociażby w przypadku Dave’a Bautisty, ale nie da się ukryć, że był i jest przede wszystkim sportowcem, a jego rola w serialu ograniczała się przede wszystkim do niszczenia komuś czaszki.