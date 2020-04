Aktor z koronawirusem w stanie krytycznym. Żona błaga: "Proszę, nie przestawajcie się modlić"

Nick Cordero walczy o życie na intensywnej terapii. Żona 41-aktora przyznała, że po kilku dniach leczenia nastąpiło nagłe pogorszenie. "Mieli poważne kłopoty, aby go sprowadzić z powrotem".

Nick Cordero to aktor telewizyjny, filmowy i gwiazda Broadwayu nominowana do nagrody Tony. 1 kwietnia trafił do szpitala po tym, jak wystąpiły u niego niepokojące objawy początkowo wzięte za zapalenie płuc.

Kilka dni później jego żona Amanda Kloots poinformowała na Instagramie, że jej mąż i ojciec ich 10-miesięcznego syna został poddany testowi na koronawirusa. Okazało się, że Cordero jest zakażony.

W sobotę na Instagramie Kloots pojawiło się alarmujące wideo.

- Robił naprawdę duże postępy, kiedy nagle wczoraj dostałam telefon ze szpitala. Powiedzieli mi, że ma infekcję w płucach, która wywołała gorączkę. To z kolei spowodowało obniżenie ciśnienia krwi i zakłócenie pracy serca - relacjonowała żona aktora. - Stracił przytomność, puls i musieli go reanimować. Byłam przerażona. Mieli poważne kłopoty, aby go sprowadzić z powrotem.

Z relacji Amandy Kloots wynika, że jej mąż został poddany operacji. Żyje, ale nadal jest w stanie krytycznym.

- Walczy, liczy się każda minuta. Jeszcze raz dziękuję wam za wasze modlitwy i wszystko. Proszę, nie przestawajcie się modlić - mówiła żona aktora, zalewając się łzami.

W Niedzielę Wielkanocną na Instagramie żony aktora pojawił się wideo, na którym kobieta tańczy przez synem siedzącym w dziecinnym krzesełku.

W opisie Kloots napisała, że nagrała je innego dnia i codziennie wysyła podobne filmiki mężowi. Chce, aby były pierwszą rzeczą, jaką zobaczy na telefonie, kiedy w końcu odzyska przytomność.