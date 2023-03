Aktor zdradził żonę. Zorientowała się, gdy kupił za małą dla niej bieliznę

Co się wydarzyło? Trzeba przyznać, że ulubieńcy widzów mają historię, która przypomina to, co stało się z Shakirą i Pique. Piosenkarka zorientowała się, że piłkarz ją zdradza, gdy z lodówki zaczął znikać ulubiony dżem Shakiry. Amy Nuttall utwierdziła się w przekonaniu, że mąż nie jest jej wierny, gdy zobaczyła wydatki na bieliznę, która w życiu by jej nie pasowała.