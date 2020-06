Aktorka chciała zabłysnąć. Porównanie Trumpa do Hitlera nie wyszło jej na dobre

Debra Messing , gwiazda "Will i Grace", "Tajemnic Laury" czy "Życia po falstarcie", nigdy nie kryła się ze swoimi poglądami politycznymi i niechęcią do Donalda Trumpa. Obecnie w USA trwają masowe protesty i zamieszki po śmierci czarnoskórego George’a Floyda, zamordowanego na ulicy przez policjanta na służbie. W starciach ze służbami giną kolejni ludzie. Przed Białym Domem policja użyła gazu i strzelała do demonstrantów gumowymi kulami. Donald Trump ostrzega, że może użyć wojska.

Dla Debry Messing to jasny sygnał, że prezydent USA niczym się nie różni od inicjatora Holocaustu. Aby przekonać sceptyków, zamieściła na Twitterze zestawienie zdjęć Trumpa i Hitlera, na których obaj trzymają w ręku Biblię. "To nie przypadek!" – widnieje napis pod fotkami, które udostępniła aktorka. W komentarzu dała do zrozumienia, że podniesiona ręka z Biblią to sygnał dla białych nacjonalistów i nazistów.