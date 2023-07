Aktorka walczy o siebie. Poprosiła o pomoc z szpitalu psychiatrycznym

Była gwiazdą, gdy trwała era dominacji filmów dla nastolatków. Z Amandą Bynes dorastało wielu z nas. Z pewnością pamiętacie ją z takich produkcji jak "Czego pragnie dziewczyna", "Ona to on" czy "Łatwa dziewczyna". Swego czasu Bynes była dla nastolatków idolką, blond pięknością, której karierę śledziły miliony osób na świecie. W latach 2000. show-biznes był jednak okrutny i o młodziutkie gwiazdki cierpiały w ciszy, nie mogąc wyznać, w obawie przed publicznym linczem i utratą pozycji w Hollywood, co tak naprawdę dzieje się w ich życiu.