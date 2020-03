Alec Baldwin nie rozmawia z dziećmi o pandemii koronawirusa. Wyjaśnił powód

- Rozmawiamy o tych sprawach w oddzielnym pokoju. Nie mówimy przy dzieciach o tym, co się teraz dzieje. Nie ma sensu zarażać ich strachem. Chcemy, żeby miały szczęśliwe dzieciństwo i czerpały radość z każdego dnia - wyjaśnił w wywiadzie dla "The Howard Stern Show".

Żona Hilaria dodała, że dzieci i tak potrafią wywnioskować, że świat się zmienia. - Dzieci są mądre. Wiedzą więcej, niż nam się wydaje. To interesujące - one nie są z tego powodu zestresowane, są po prostu zaciekawione. Nie boją się, dopóki nie zauważą, że i my się boimy - powiedziała. Stwierdziła też, że w rozmowach ze swoimi pociechami należy zachować spokój i zapewnić je, że wszystko będzie dobrze.