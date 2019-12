Alec Baldwin wygrał w sądzie z Polakiem. Został niesłusznie oskarżony

Sąd odrzucił jeden z zarzutów Polaka przeciwko Alecowi Baldwinowi. Ale to nie koniec sądowych przepychanek.

Alec Baldwin toczy sądową batalię z Polakiem, z którym pokłócił się o miejsce parkingowe. Sprawa toczy się od listopada 2018 r. i zdaje się nie mieć końca. Teraz sąd oddalił jeden z zarzutów wystosowanych przeciwko aktorowi. To jednak nie koniec afery. Panowie ponownie spotkają się w sądzie za niecałe dwa miesiące.

W listopadzie 2018 r. na jednym z parkingów w Nowym Jorku. Alec Baldwin i polski przedsiębiorca Wojciech Cieszkowski chcieli zająć to samo miejsce parkingowe. Zaczęli się o nie kłócić. Doszło do szarpaniny i Baldwin uderzył Polaka. Ten trafił to szpitala, a aktor został aresztowany.