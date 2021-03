Aleksandra Nieśpielak ma brytyjską odmianę koronawirusa. Pozostaje bez opieki lekarskiej

Koronawirus zbiera coraz większe żniwa. W Polsce łącznie odnotowano dotychczas 50 tys. zgonów, a także 2 mln zakażeń. Również w świecie showbiznesu najpopularniejsza obecnie choroba na świecie zatacza coraz większe kręgi. O powrót do zdrowia walczy m.in. Andrzej Piaseczny . Jak się okazuje, w podobnej sytuacji znajduje się również Aleksandra Nieśpielak.

Aktorka zadebiutowała na wielkim ekranie już na trzecim roku studiów, pojawiając się w amerykańskim filmie "Sound of Yellow". Rok później zagrała w "Demonach wojny wg Goi", a potem pojawiała się w filmach u wielu znanych reżyserów, m.in. w "Długu", "Reichu" czy "Kalafiorze". Za jedną ze swoich najważniejszych ról uważa tę w "Przebacz". Wystąpiła także w popularnych serialach jak "Barwy szczęścia", "Złotopolscy" czy "Plebania".

Nieśpielak poinformowała swoich fanów, że od tygodnia zmaga się z koronawirusem. Na swoim profilu na Facebooku zamieściła zdjęcie, na którym widzimy pulsoksymetr służący do pomiaru pulsu oraz saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem. Do fotografii dodała wpis, w którym przyznała, że nie czuje się najlepiej.

"Okazuje się, że zawsze są jakieś powody do radości. Mam 96 cokolwiek to znaczy. Coviduję 7 dzień w łóżku bez żadnej poprawy. Kiedy się dzwoni po pogotowie? Poniżej 95? Czy 90? W instrukcji obsługi jest o wszystkim (po angielsku) tylko nie o tym, również o dość wysokiej granicy błędu tegoż urządzenia. Poczucia humoru nie tracę, gorzej z cierpliwością. Smak mam, wszak to najmodniejsza, brytyjska wersja… nasuwa mi się zasadnicze pytanie: czy wino mogę pić?" - zapytała aktorka.