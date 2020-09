Aleksandra Woźniak pokazała nastoletnie córki. Bliźniaczki podbijają Tik Toka

Fani komediowego serialu Polsatu do dziś pamiętają długie nogi policjantki Kasi, którymi zawróciła w głowie niejednemu widzowi. Kilka lat temu Aleksandra Woźniak zdecydowała się jednak zakończyć przygodę z aktorstwem i rozpoczęła studia psychologiczne. Dziś wiąże swoją przyszłość z tym zawodem i nie ukrywa, że ta wiedza przydaje się na co dzień. Zwłaszcza wtedy, gdy w domu ma się dwie nastoletnie córki. O swojej rodzinie, z którą mieszka w Gdańsku, aktorka opowiedziała w reportażu "Dzień Dobry TVN" . Przyznała, że początki macierzyństwa nie były łatwe.

Aleksandra Woźniak kończy studia. Coraz bardziej odchodzi od aktorstwa

45-letnia dziś Aleksandra Woźniak nie mogła się doczekać, aż temperamentne dziewczynki trochę podrosną i dadzą jej chwilę wytchnienia. Jak się jednak okazało, ujarzmić nastolatki w okresie dojrzewania wcale nie było łatwiej. Zarówno mama, jak i córki zgodnie przyznały przed kamerą, że lata gimnazjum były najtrudniejszym okresem w ich wspólnej relacji. One chciały być jak najbardziej samodzielne, szukały własnej przestrzeni, aktorka z kolei czuła się odtrącona. Symbolicznego powrotu do łask swoich córek Woźniak doczekała z chwilą, gdy skończyły gimnazjum. Kryzysowy czas mają już za sobą, a aktorka jest dumna z działalności dziewczyn w mediach społecznościowych.

Radziła córkom, by były czujne. Dla dziewczyn z kolei funkcjonowanie w mediach społecznościowych to naturalny sposób na to, by wyrazić siebie.