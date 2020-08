Aleksandra Żebrowska dodała zabawny wpis. Porównała męża do Roberta Lewandowskiego

Aleksandra Żebrowska niedawno urodziła trzecie dziecko. Na świat przyszedł właśnie kolejny syn celebrytki i aktora Michała Żebrowskiego. Partnerka gwiazdora nie boi się wypowiadać w temacie ciąży, macierzyństwa i powrotu do formy po porodzie. Co więcej, Żebrowska stara się pokazywać prawdę i to jak naprawdę wygląda macierzyństwo.