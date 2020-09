Żebrowska karmi piersią. "Może się pani zasłonić?"

Aleksandra i Michał Żebrowscy od niemal dwóch miesięcy są rodzicami małego Feliksa. Choć są bez pamięci zapatrzeni w najmłodszego członka rodziny, nie ukrywają, że bywa naprawdę ciężko. Rodzicielstwo to nie tylko cukierkowe zdjęcia na Instagramie i grzeczne dzieci, które nie mają swoich kaprysów. Prym w odczarowywaniu tego mitu wiedzie Ola, która chętnie pokazuje, że życie matki nie zawsze usłane jest różami.

Jakiś czas temu żona aktora przyznała, że, choć macierzyństwo jest cudowne, to bywają trudne momenty. Choćby wtedy, gdy otoczenie wywiera na kobietach presję, by te jak najszybciej po porodzie wróciły do idealnie szczupłej sylwetki sprzed ciąży. Na najnowszym zdjęciu poruszyła kolejny, kontrowersyjny dla wielu temat.