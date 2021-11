Aleksandra Żebrowska pokazała, co w domu wyprawia jej syn. Słodki maluch sieje zniszczenie

Aleksandra Żebrowska nie ma zamiaru udawać, że wychowywanie dzieci jest łatwe, lekkie i przyjemne. Na jej instagramowym profilu nie brakuje wpisów, które potwierdzają, że bycie mamą to prawdziwe wyzwanie. Najnowszy post nie jest wyjątkiem. Żebrowska pokazała, co jej najmłodsza pociecha potrafi zrobić, gdy nikt nie patrzy. A potrafi wiele - włożyć ręcznik do toalety, porysować pościel, wysypać mąkę...