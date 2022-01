Aleksandra Żuraw powiedziała "tak". Pokazała pierścionek zaręczynowy

"Gdybym miała kiedykolwiek obstawić w jakim miejscu/czasie/okolicznościach odbędą się zaręczyny, nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będzie to jaskinia, do której prowadziła ekscytująca i bogata w przepiękne widoki droga. To było tak zaskakujące i tak nietypowe, a jednocześnie NASZE, bo kto jest zaskoczony zaręczynami, skoro data ślubu już wybrana - nikt inny JA!" - dodała w drugim wpisie.