Aleksandra Żuraw pozuje bez ubrań. Tak świętuje urodziny

Aleksandra Żuraw wystąpiła w 4. edycji "Top Model". To właśnie dzięki temu programowi zyskała popularność. Uczestniczkę charakteryzował cięty język, tatuaże i zadziorność. I mimo że nie wygrała programu, to zagościła w show-biznesie na dłużej. Młoda mama jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i cieszy się niemałą popularnością. Chętnie dzieli się ze swoimi fanami tym, co w danej chwili robi. Tym razem modelka dodała zdjęcie pokazujące, jak świętuje swoje 27. urodziny.