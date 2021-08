Ależ ona kusi! Cleo w pełnej okazałości

Minęło już kilka lat, odkąd świat usłyszał o Cleo. Stało się to za sprawą producenta muzycznego - Donatana, który zaprosił wokalistkę do utworu "My Słowianie". Jej głos idealnie wpasował się w tę piosenkę, która odniosła zresztą niesamowity sukces, co sprawiło, że Cleo stała się jedną z najpopularniejszych piosenkarek w kraju. Wspólny projekt zapoczątkował także przyjaźń muzyków, ale i wielką karierę wokalistki.