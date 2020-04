Udzielał wywiadu w domu. Partnerka zobaczyła jego kochankę

Alfonso Merlos jest teraz na językach międzynarodowych mediów. Dziennikarz podczas jednego z wejść na żywo, zapomniał uprzedzić domowników, by nie wchodzili do niego do pokoju. W kadrze pojawiła się naga kobieta.

Alfonso Merlos (getty images)