Alice Evans określiła rozwód z Ianem Gruffuddem jako "fenomenalne oszustwo"

Alice opublikowała wymowny post na swoim instagramowym profilu. Gwiazda zamieściła zrzut ekranu tytułu artykułu z Daily Mail. "Oh. Ok. Dzięki, że dałeś mi znać. Tak myślę?" - napisała pod opublikowaną fotografią.

Alice Evans obwiniła Iana Gruffudda za rozwód

"Rozwód oparty na współpracy to coś, co plasuje się pomiędzy czymś przyjemnym i fenomenalnym oszustwem" - wyznała aktorka. Pod koniec nawiązała do swojego jeszcze obecnego męża i obarczyła go winą za całą sytuację. Ian Gruffudd nie odniósł się do słów żony.