Alicia Keys: Światowa ikona muzyki zaśpiewa w Krakowie

piętnastokrotna zdobywczyni nagrody GRAMMY - Alicia Keys, ogłosiła wielce wyczekiwany powrót na scenę: ALICIA – THE WORLD TOUR. Gwiazda odwiedzi także Polskę.

ALICIA – THE WORLD TOUR NORTH AMERICA:

Data Miasto Venue

Wtorek, 28 Lipca, 2020 Jacksonville, FL Daily's Place

Czwartek, 30 Lipca, 2020 Atlanta, GA Cadence Bank Amphitheatre at Chastain Park

Niedziela, 2 Sierpnia, 2020 Nashville, TN Ascend Amphitheater

Wtorek, 4 Sierpnia, 2020 Charlotte, NC Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre

Środa, 5 Sierpnia, 2020 Baltimore, MD MECU Pavilion

Piatek, 7 Sierpnia, 2020 Washington, DC The Theater at MGM National Harbor

Niedziela, 9 Sierpnia, 2020 Philadelphia, PA The Met Philadelphia

Wtorek, 11 Sierpnia, 2020 Boston, MA Rockland Trust Bank Pavilion

Piatek, 14 sierpnia, 2020 New York, NY Radio City Music Hall

Niedziela, 16 Sierpnia, 2020 Toronto, ON Budweiser Stage

Wtorek, 18 Sierpnia, 2020 Detroit, MI

Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

Środa, 19 Sierpnia, 2020 Cincinnati, OH PNC Pavilion at Riverbend Music Center

Piątek, 21 Sierpnia, 2020 Cleveland, OH Jacobs Pavilion at Nautica

Wtorek, 25 Sierpnia, 2020 Chicago, IL Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

Środa, 26 Sierpnia, 2020 Kansas City, MO Starlight Theatre

Czwartek, 27 Sierpnia, 2020 Denver, CO Bellco Theatre

Niedziela, 30 Sierpnia, 2020 Seattle, WA WAMU Theater

Poniedziałek, 31 Sierpnia, 2020 Vancouver, BC Pepsi Live at Rogers Arena

Środa, 2 Września, 2020 Portland, OR Theatre of the Clouds at Moda Center

Piatek, 4 Września, 2020 San Francisco, CA The Masonic

Wtorek, 8 września, 2020 Los Angeles, CA Greek Theatre

Piątek, 11 Września, 2020 San Diego, CA Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Sobota, 12 Września, 2020 Phoenix, AZ Arizona Federal Theatre (Comerica Theater)

Wtorek, 15 września, 2020 Houston, TX Smart Financial Center at Sugar Land

Środa, 16 Września, 2020 Dallas, TX The Pavilion at Toyota Music Factory

Sobota, 19 Września, 2020 Orlando, FL Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Niedziela, 20 Września, 2020 Tampa, FL Hard Rock Event Center

Wtorek, 22 Września, 2020 Miami, FL Hard Rock Live Arena