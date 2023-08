Alicia Silverstone była nastoletnią gwiazdą. Jak dziś wygląda?

Od tamtego czasu jej kariera była serią wzlotów i upadków. Silverstone dała niezapomniany występ w komedii "Słodkie zmartwienia", ale także była Batgirl w filmie "Batman i Robin". Ta rola przyniosła jej Złotą Malinę dla najgorszej aktorki i masę przykrych sytuacji, które zniechęcały ją do kolejnych występów. - Naśmiewali się z mojego ciała, gdy byłam młodsza. To było bolesne, ale wiedziałam, że się mylą. Rozumiałam, że to nie jest w porządku, gdy ktoś wyśmiewa czyjeś kształty. Tak się nie robi drugiemu człowiekowi - mówiła po latach.