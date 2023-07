1 z 8 Zapomniane aktorki z lat 90. Co się stało z dawnymi gwiazdami Hollywood?

Mają na swoim koncie zwykle po kilkadziesiąt ról, z czego przynajmniej kilka uczyniło z nich wielkie gwiazdy. Trafiały do obsad najpopularniejszych filmów i seriali, błyszczały w gronie wielkich nazwisk Hollywood. Ale z biegiem lat show-biznes się od nich odwrócił. Albo same zaczęły szukać swojego miejsca z dala od blasku fleszy. Co teraz dzieje się z zapomnianymi gwiazdami lat 90.?