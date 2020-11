Alicia Silverstone rozpacza po decyzji syna. Byli identyczni

Alicia Silverstone nagrała filmik podczas wizyty u fryzjera, który obciął włosy jej syna. 9-letni Bear Blu Jarecki zapuszczał je praktycznie przez całe życie. "Brakuje mi jego włosów! Czy to była jego decyzja? Tak. Czy płakałam w środku, gdy patrzyłam, jak je obcina? Może… ale czy próbowałem go powstrzymać? Ani przez sekundę" – podkreśliła słynna matka.

Alicia Silverstone była jedną z najpopularniejszych aktorek lat 90. Debiutowała w serialu "Cudowne lata", a rok później wystąpiła w "Zauroczeniu", gdzie została dostrzeżona przez reżysera teledysków Aerosmith. Nastolatka pojawiła się w klipie do piosenki "Cryin" i wypadła tak dobrze, że zaproszono ją do współpracy jeszcze dwukrotnie (w pamiętnym "Crazy" zagrała u boku Liv Tyler).

Największą sławę przyniosła jej komedia "Słodkie zmartwienia" z 1995 r. i "Batman i Robin". W XXI w. jej kariera mocno zwolniła. Co prawda dalej grała dużo i często, ale praktycznie żadna z późniejszych produkcji nie wywołała dużego zainteresowania. Wyjątki to "Zabicie świętego jelenia" czy "Pozycja obowiązkowa". Ostatnio udzielała się w serialu Netfliksa "The Baby-Sitters Club" i dubbingowała jedną z postaci w "Masters of the Universe: Revelation".