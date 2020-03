Alicja Bachleda Curuś o samotnym macierzyństwie. Henry Tadeusz ma już 11 lat

Na blogu Anny Lewandowskiej pojawił się kolejny wywiad przeprowadzony przez Katarzynę Burzyńską-Sychowicz. Tym razem rozmawiała z Alicją Bachledą Curuś . O macierzyństwie, synu, stosunkach z jego ojcem. Henryk Tadeusz był malutki, gdy rodzice rozstali się w przyjaźni. - Teraz jak z nim rozmawiam, to widzi same pozytywy w tym, że ma dwa domy, dwa sety prezentów na święta, na urodziny. Taki spryciarz – mówi o synu Bachleda Curuś.

- Michał Żebrowski zrobił na mnie wrażenie, ale nie aż takie – śmiała się aktorka. – Mój ojciec, dziadek i pradziadek to są Tadeusze. To imię egzystuje w mojej rodzinie od pokoleń.

Bachleda Curuś nie ukrywa, że dla 11-letniego syna domem są Stany Zjednoczone. Posługuje się przede wszystkim językiem angielskim, ale stara się mówić i pisać po polsku, co często wywołuje zabawne sytuacje.

- Staramy się za dużo nie zdradzać nawzajem o sobie, ale mogę się o nim wypowiadać wyłącznie pozytywnie. Mimo że często jest w rozjazdach, stara się być obecny w życiu Henia jak nie fizycznie, to wirtualnie – zapewniła Bachleda-Curuś. Farrell ma też 17-letniego syna ze związku z modelką Kim Bordenave.

- Jeszcze niechętnie myślimy o tym, że będzie aktorem, choć on jest o tym przekonany. Ma do tego smykałkę, jest teraz na własne życzenie w dziecięcej szkole aktorskiej i faktycznie jestem zaskoczona tym, jak dobrze mu to idzie – dodała aktorka.