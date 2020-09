Alicja Bachleda-Curuś przyleciała na wakacje do Europy. Wybrała modne miejsce

W tym roku sezon wakacyjny upłynął pod znakiem krajowych wycieczek i urlopów, które nie uwzględniały zagranicznych lotów. Alicja Bachleda-Curuś wykorzystała ten czas do zwiedzania Parku Narodowego Sekwoja nieopodal Los Angeles, gdzie mieszka z synem. W sierpniu wybrała się też nad jezioro Tahoe i stawiała pierwsze kroki na desce surfingowej. Cały czas brakowało jej jednak zagranicznych podróży.

"Kilka miesięcy temu podróżowanie było marzeniem. Tyle piękna" – napisała aktorka pod najnowszym zdjęciem na Instagramie, które zrobiła sobie w greckim hotelu. Bachleda-Curuś na miejsce urlopu wybrała znane z przeboju Maanamu Cyklady. To archipelag złożony z ponad 220 wysp i wysepek, takich jak Mykonos czy Santoryn.

Przed pandemią Bachleda-Curuś regularnie latała z USA do Polski, bo tu ma rodzinę i dba, by Henry Tadeusz miał kontakt z dziadkami. Aktorka nie ukrywa przy tym, że dla 11-letniego syna domem są Stany Zjednoczone. Chłopiec posługuje się przede wszystkim językiem angielskim, ale stara się mówić i pisać po polsku, co często wywołuje zabawne sytuacje.