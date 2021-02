Niemal bez makijażu, a i tak zachwyca. Pokazała selfie znad oceanu

W 2005 roku Alicja Bachleda-Curuś wyjechała za ocean spełnić swój amerykański sen o karierze na dużym ekranie. Jej początki w USA nie były jednak kolorowe. Wyjechała do Nowego Jorku, by aktorskiego fachu uczyć się w legendarnej szkole założonej przez Lee Strasberga. Nie mogła liczyć na hojną pomoc finansową rodziców, więc pierwsze lata żyła bardzo skromnie, w trudnych warunkach. Niedawno wspominała w jednym z wywiadów obskurny, zimny pokoik, w którym mieszkała po przeprowadzce do Stanów. - To była najgorsza zima, podobno stulecia. Minus 30 stopni, wiatr, który tylko nowojorczykom znany. No więc było ciężko. Ciężko, ale ciekawie, to był ewidentnie moment, z którym musiałam się zmierzyć - wspominała Alicja Bachleda-Curuś.