Alicja Bachleda-Curuś o początkach kariery w USA: "Byłam bezdomna"

Alicja Bachleda-Curuś po słynnym debiucie w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy szybko zapragnęła międzynarodowej sławy. W 2005 r. wyjechała do Nowego Jorku, gdzie ukończyła prestiżowe studia aktorskie na Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Choć wielu mogłoby się wydawać, że aktorka po chwili osiągnęła sukces, grając w filmie z Colinem Farrelem, który został ojcem jej syna Henry'ego , wcale nie nastąpiło to z dnia na dzień. W podcaście "Lucky Actors" Alicja Bachleda-Curuś zdradziła, że nagła decyzja o wyjeździe do USA była okupiona wieloma rozterkami. Wyjechała samotnie, zatrzymując się na jakiś czas u znajomych. Potem musiała jednak radzić sobie zupełnie sama.

- Zastanowiłam się wtedy: co ty robisz Alicja? Wyjeżdżasz z ciepłego, wspaniałego domu, tuż po świętach, po sylwestrze w górach i wyruszasz w takie zupełnie niepoznane jeszcze obszary i mało komfortowe, więc przez chwilę byłam bezdomna. Bo ja musiałam się wyprowadzić - wspomina.

Aktorkę było wówczas stać tylko na wynajęcie przykuchennego pokoiku w Nowym Jorku. W dodatku miała nieproszonego współlokatora - kota, który nie był do niej przyjaźnie nastawiony.

- To była najgorsza zima, podobno stulecia. Minus 30 stopni, wiatr, który tylko nowojorczykom znany. No więc było ciężko. Ciężko, ale ciekawie, to był ewidentnie moment, z którym musiałam się zmierzyć - dodała.