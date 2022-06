Alicja Bachleda Curuś skomentowała dramat koni w Krakowie. "Brak wyobraźni"

W poniedziałek Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zarzucają urzędnikom niedopełnienie obowiązków, na skutek których doszło do znęcania się nad końmi dorożkarskimi zmuszanymi do pracy w tropikalnych warunkach.