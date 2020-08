Alicja Bachleda-Curuś szaleje w spienionych falach

Gdy już byliśmy gotowi ze smutkiem zapomnieć, że Bachleda-Curuś była kiedyś aktorką i wyjechała do Stanów po to, by grać, a nie opalać się, ona nas zaskoczyła!

Pisaliśmy niedawno, że otrzymała propozycję zagrania w drugiej części komedii romantycznej "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Nie jest to produkcja najwyższych lotów, a Alicja pewnie i tak jedynie "mignie" na ekranie, by przyciągnąć widzów do kin, ale to zawsze coś!