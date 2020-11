Alicja Bachleda-Curuś została matką chrzestną. Znamy płeć i imię dziecka

Aktorka Alicja Bachleda-Curuś na co dzień mieszka i pracuje w USA. Wychowuje 11-letniego syna Henryka, który jest owocem jej związku z Colinem Farrellem. Choć miłość nie przetrwała, Farrell jest mocno zaangażowany w wychowanie syna. Henry przyjeżdża czasem z aktorką do Polski, gdzie mieszkają jej rodzice. Podczas ostatniego pobytu w Polsce Bachleda-Curuś pomagała rodzicom w przeprowadzce pod Kraków gdzie znaleźli nowy dom.

Aktorka na ten moment nie zamierza opuszczać USA, ale powoli zaczyna myśleć o powrocie do ojczyzny . Jak się okazuje, aktorka przyjedzie jednak niedługo do Polski na pewien czas. Z doniesień "Życia na gorąco" wynika, że jej brat Tadeusz Bachleda-Curuś został ojcem i pod koniec roku zamierza ochrzcić dziecko. Matką chrzestną zostanie jego siostra.

"Do tej roli przygotowywała się już od roku. Miała obiecane, że to ona zostanie matką chrzestną syna swojego brata, który także nosi imię Tadeusz " - czytamy w tygodniku.

To już kolejne pokolenie w rodzinie aktorki, gdzie mężczyzna otrzymuje takie samo imię. Wynika to wyłącznie z tradycji rodowej.

- To imię egzystuje w mojej rodzinie od pokoleń. W rodach góralskich jest taka zasada, że ojciec przekazuje swoje imię synowi i dalej jest to kontynuowane: mój brat to Tadeusz, jego syn również - powiedziała Alicja Bachleda-Curuś.