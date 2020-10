Alicja Majewska przez pandemię straciła fortunę. Musi teraz żyć za skromną emeryturę

Z powodu pandemii imprezy masowe tj. festiwale, koncerty czy benefisy zostały odwołane, przez co wielu artystów straciło główne, jak nie jedyne źródło dochodu. Do tego grona należy Alicja Majewska, która pomimo wieloletniej kariery, nie zarabia tak jej wielu jej kolegów na swoich piosenkach. Nie napisała swoich hitów, więc tantiemy trafiają do autorów tekstów i muzyki.