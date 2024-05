Alicja Majewska zaskoczyła metamorfozą. Tak wygląda bez burzy loków na głowie

Piękne pani wygląda w długich włosach. Ale w swoich włosach Pani też pięknie wygląda; Super w tych długich włosach; Pani Alicjo. Szał i obłęd!!! Wspaniała metamorfoza; Zupełnie inaczej, ale też pięknie, wow; Pomyślałam w pierwszej chwili, że to Marzena Rogalska. Metamorfoza niesamowita, jednak nie ma jak Pani lokusie; Wow! Spektakularna metamorfoza!; Ikona kobiecego wdzięku, klasy i nieprzemijającej urody; Wolę panią w loczkach; Pięknie aż nie poznałam; Pięknie Pani w takich włosach, nie do poznania; Loczki najpiękniejsze; Inne piękno, ale co skręt, to skręt - ocenili nową fryzurę Majewskiej internauci.