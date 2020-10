Alżbeta Lenska ma koronawirusa. "Stanęłam na froncie zmierzenia się z coraz bardziej szalejącym wirusem"

Zobacz: Nakaz noszenia maseczek. Będzie ustawa? Polityk PiS: czemu nie?

"Nie mam na szczęście klasycznych objawów z czego bardzo się cieszę, za to bardzo mało sił, odcięcie od świata i próbę ogarniania rzeczywistości...W wirze pracy świat sprowadził mnie do parteru i zamknął w domu" - przyznała.

I dodaje: "Mam ogromne szczęście, że tak łagodnie mnie COVID potraktował i jedynie zabrał na chwilę energię. Mam nadzieję, że tak zostanie, a za chwilę zacznę już wracać do Siebie z nowymi siły. Tym czasem trzymam kciuki za Was i Wasze zdrowie - Pamiętajcie proszę żeby dbać o Siebie".

Przypomnijmy, że w 2018 roku Alżbeta trafiła do szpitala w poważnym stanie. Pękł jej tętniak w mózgu. Lekarze nie wiedzieli, czy przeżyje. Dla jej rodziny to była gehenna.

"Miałam słaby kontakt, ale pamiętam na OIOM-ie, kiedy czułam się, że chwilę mówię, widząc Rafała mówiłam 'Masz być z siebie szczęśliwy'. Nieważne czy będę żyć, ale tobie już wystarczy, masz robić to co robią szczęśliwi ludzie, weseli ludzie i się uśmiechać! I wiecie co? Przez chwilę myślałam, że to koniec, po chwili się jednak polepszyło, a teraz jest pełen optymizm" - pisała na Instagramie kilka dni po operacji.