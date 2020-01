Alżbeta Lenska miała wypadek. "Szpitale chyba za mną tęsknią"

Alżbeta Lenska zaczęła nowy rok od kolejnej wizyty w szpitalu. Tym razem z powodu wypadku, do którego doszło we Włoszech na stoku narciarskim. Po udzieleniu pierwszej pomocy było jasne, że aktorka musi zostać przewieziona na salę operacyjną.



Alżbeta Lenska opowiedziała na Instagramie o swoim feralnym wyjeździe do Włoch. "Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji, a jednak szpitale chyba za mną tęsknią" – napisała aktorka, uśmiechając się do zdjęcia z ręką w gipsie.

Aktorka doznała poważnej kontuzji i choć uśmiech nie schodzi z jej twarzy, to wypadek na stoku nie skończył się na udzieleniu pierwszej pomocy. Lenska powiedziała na InstaStories, że całkowicie roztrzaskała nadgarstek, w którym ma teraz kawałek tytanu.

"Nie rozumiem czemu, ale w bólu dalej jestem szczęśliwa, że tylko to się stało. Uratowałam szkółkę włoską małych dzieciaków, które chciały we mnie wjechać. Na szczęście się nie zderzyliśmy. Tylko ręka ucierpiała, a to nic takiego" – opowiadała Lenska w drodze z włoskiego Bolzano na lotnisko.