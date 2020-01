Amber Heard, była żona Johnny'ego Deppa, jest w związku z kobietą

Amber Heard, oskarżając Johnny'ego Deppa o przemoc domową, ściągnęła na siebie uwagę całego świata. Jedni jej wierzą, inni stają w obronie aktora, nieliczni czekają na rozwój wydarzeń w sądzie. Amber cały czas czeka na zakończenie sprawy o zniesławienie aktora. Paparazzi w tym czasie nie marnują czasu.

Amber Heard grała w wielu filmach, ale żadna rola nie odbiła się takim echem jak jej awantura z mężem - Johnnym Deppem. Gdy tylko przyznała, że została pobita przez gwiazdora, zrobiono z niej żądną kasy celebrytkę, która chce wybić się na fali #metoo. To oceni sąd, bo Depp pozwał byłą o zniesławienie i oczekuje, że Amber zapłaci mu 50 mln dolarów za szkody, jakie poniósł na wizerunku. W międzyczasie oboje randkują i wchodzą w nowe związki....

Heard paparazzi przyłapali przed hotelem. Całowała się ze swoją nową miłością - autorką zdjęć do filmów niezależnych, Biancą Butti. Zdjęcia zrobione w Palm Springs szybko trafiły do zagranicznych mediów.

W 2010 r. Amber wyznała, że jest biseksualna. - Nie określam siebie w taki, czy inny sposób – miałam udane związki z mężczyznami, a teraz z kobietą. Kocham kogo kocham, jest to osoba, która coś dla mnie znaczy - mówiła w rozmowie z AfterEllen.com.

Przypomnijmy, że Depp i Heard mają spotkać się w sądzie w sierpniu 2020 r. Wtedy być może zakończy się trwająca miesiącami przepychanka między byłymi małżonkami. Co jakiś czas słyszymy o nowych dowodach w sprawie przemocy domowej, której miała doświadczyć Heard. W marcu 2019 r. pisaliśmy, że Depp zebrał aż 17 świadków i 87 nagrań, które potwierdzają, że nie tylko nie bił żony, ale to on był ofiarą.