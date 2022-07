Amber Heard domaga się uchylenia wyroku. Łapie się wszystkiego, byle nie zapłacić Deppowi

Reprezentująca aktorkę adwokat Elaine Bredehoft twierdzi, że werdykt ławy przysięgłych jest "niespójny i nie do pogodzenia", podważając ich wiarygodność. Nie wygląda jednak na to, aby sąd potraktował te roszczenia poważnie. Wyrok trafił już do akt i jedynym wskazanym przez sędzię powodem do odwołania jest formalnie złożona apelacja. Wygląda na to, że tonący brzytwy się chwyta i prawnicy Heard próbują wszystkiego, aby grać na czas.