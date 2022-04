Amber Heard o Johnnym Deppie: "Zawsze darzyłam go miłością"

Amber Heard wkrótce spotka się w sądzie z Johnnym Deppem, z którym od kilku lat toczy medialną wojnę. Para pobrała się w 2015 r., a już rok później się rozwiodła. To jednak był dopiero początek. Heard i Depp zaczęli publicznie obrzucać się oskarżeniami. Aktorka utrzymuje, że była ofiarą przemocy domowej. Aktor twierdzi, że to nieprawda i to on był tym poszkodowanym.